Slovenska liga se nadaljuje v znamenju Murine predstave pri Tottenhamu in gola Žige Kousa, pri katerem je samozavestni Prekmurec deloval kot stari maček angleškega championshipa. A Muraši igrajo šele v nedeljo. Prva vikend tekma je sobotno zgodnjepopoldansko soočenje med Taborom in Domžalami. Z 21 prejetimi goli so Domžale obrambno najslabša ekipa lige, medtem ko je Tabor druga najboljša obramba po Bravu. Po napadalnem učinku sta si ekipi izenačeni. Ob tem, da so v domači stavniški ponudbi tokrat tudi kombinirane stave, bi veljalo poskusiti z zmago domačih z manj od 2,5 gola skupno za kvoto 4,65. Zvečer bo sledil derbi Maribor – Olimpija. Prvi kompletni in lačni samopotrditve, drugi brez glavnih dveh napadalcev, čeravno še vedno z Aldairom, ki bi v tej tekmi lahko naredil kaj svojstvenega. Nasploh se tekma za Ljubljančane v motivacijsko moralnem smislu ne zdi slaba. Niso favoriti, in če odnesejo točko, bodo lahko več kot zadovoljni. Kvota 1,65 na manj od 2,5 gola govori, da je obče pričakovanje manjše število golov, in težko se je ne strinjati s tem.

Na prvi nedeljski tekmi Bravo gosti Muro. Bi se spodobilo oditi na stadion in zaploskati gostom za »nezakompleksan« nastop v Londonu. Si, kar si, poskusiš svoje. Če bo vreme lepo, gre pričakovati gole na obeh straneh in v večjem številu. Kombinirana stava na oba gol in več od 2,5 skupno je vredna 2,55, Mura se kljub porabljenemu času za tekmo v Londonu zdi favorit. Okusili so višji tempo igre in se ga verjetno vsaj začasno navzeli. Za konec še tekma Kopra s Celjem, ekip podobnih ambicij, a različne uspešnosti. Celje nima obrambne trdnosti, v napadu pa se težko sprosti. Pa vendar se v tej tekmi zdijo nevarni. Remi z goli na obeh straneh za kvoto 4,25.