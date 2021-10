Šest tednov po prevzemu oblasti talibanov se tamkajšnja družba privaja na nove oblastnike, ki se morajo medtem soočiti s precejšnjo mednarodno izolacijo in težavno gospodarsko situacijo doma. »Nekaj zadnjega dogajanja v Afganistanu nas je kar razočaralo. Upajmo, da bomo lahko preusmerili dejanja afganistanske vlade,« je po pogovorih s katarskim zunanjim ministrom Mohamedom bin Abdulrahmanom Al Tanijem dejal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell, ki še naprej upa, da bodo Katarci lahko vplivali na nove oblastnike Afganistana.

Toda to niso edine težave, s katerimi so po prevzemu oblasti talibanov soočene ženske. Zaradi uvedbe šeriatskega prava zdaj talibani tudi nadzorujejo, ali se ženske s svojih domov odpravljajo z obveznim spremstvom moškega. Mednarodna nevladna organizacija Human Rights Watch poleg kršenja pravice do zbiranja, onemogočanja šolanja in opravljanja poklica poroča še o hišnih preiskavah talibanov, kjer iščejo znane ženske. Čeprav so sicer v vladi talibanov zatrdili, da bo obvezno spremstvo moškega (mahram) za ženske veljalo le za tri dni ali več trajajoča potovanja, ne pa tudi za odhod žensk na delo ali v šolo, naj se teh vladnih navodil po celotni državi ne bi držali. Iz drugih delov države poročajo tudi o nadlegovanju žensk, ki uporabljajo mobilne telefone. Omejitve pa so doletele tudi moške – ti se ne morejo več briti v frizerskih salonih, pa tudi zahodne pričeske niso več dovoljene. Poseg v dosedanji način življenja se kaže tudi glede glasbene spremljave na porokah, ki jih Afganistanci radi praznujejo množično. Svatbenih gostov ne bodo smele več zabavati glasbene skupine.

Po prvotnih napovedih, da bodo dovolili šolanje tudi dekletom, te obljube talibani doslej niso izpolnili. V tem tednu so prvič v šolske klopi sedli dečki, toda dekleta, ki se bodo morala poslej šolati v ločenih razredih s fanti, šolskega praga še niso prestopila. Talibani so za zdaj dovolili zgolj šolanje dekletom v osnovnih šolah, ali bodo smela v šole tudi dekleta v srednjih šolah in na fakultetah, pa še ni znano.

Kaj bo z razvojno pomočjo?

Vse težja je situacija tudi za afganistanske novinarje. Tem je talibansko ministrstvo za informiranje predpisalo smernice poročanja, ki jih v mednarodnih organizacijah opisujejo za krepak pritisk na medijsko svobodo in svobodo izražanja. Medijem je prepovedano objavljati poročila, ki so v nasprotju z islamom, novinarji ne smejo objavljati zgodb, ki jih niso potrdili uradni talibanski viri ali pa bi lahko negativno vplivali na razpoloženje ljudi. Poročanje mora biti uravnoteženo, novinarji pa ne smejo žaliti državnih vplivnežev, so novi oblastniki Afganistana še zapovedali medijem. Kljub tem pravilom so razmere za novinarsko delo v Afganistanu že tako ali tako slabe. Vrstijo se arbitrarne aretacije novinarjev, številne izmed njih pa so med njihovim pridržanjem zaradi poročanja tudi pretepli. Patricia Grossman, pomočnica direktorja za azijsko regijo pri Human Rights Watch, pravi, da so nova pravila jasen dokaz, da talibani ne želijo medijskega drobnogleda.

Odkar je Zahod zaprl pipico razvojne pomoči Afganistanu, v ZDA pa so tudi zamrznili devizne rezerve države, imajo novi oblastniki težave vzdrževati javne storitve in plačevati zaposlene. Zaradi pomanjkanja denarja – Afganistan trenutno dobiva denar zgolj s tranzitnimi dajatvami in carinami – je prenehalo delovati 2500 zdravstvenih ambulant v državi. Zdravstveni sistem je pred razsulom, svarijo mednarodne organizacije. Okoli 20.000 ljudi je ostalo brez zaslužka, spet drugi zaposleni v javni upravi pa na plače še čakajo (te je do padca talibanov skoraj v celoti z razvojno pomočjo poravnala mednarodna skupnost). Hkrati so se za tretjino podražili prehrambni izdelki in tudi bencin. Medtem ko mednarodne humanitarne organizacije želijo okrepiti humanitarno pomoč za Afganistan pred zimo, si sosednji Pakistan prizadeva mednarodno skupnost prepričati, da bo treba spet obnoviti razvojno pomoč za državo, če se jo resnično želi stabilizirati. Skupina G20 bo na izrednem zasedanju čez deset dni razpravljala, kako naprej s svojo politiko do Afganistana in kako ublažiti tamkajšnjo humanitarno krizo.