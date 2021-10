Podgoršek je bil na Grmu zaposlen od leta 2004 do septembra 2018, ko je v Šarčevi vladi kot član DeSUS postal državni sekretar na kmetijskem ministrstvu. Za mnoge presenetljivo, saj je bil na Grmu ves čas obdan s kadri SLS, ki imajo tam varno pribežališče, če potrebujejo službo ali obstranski zaslužek, v domačih Vodicah pa je bil občinski svetnik na listi NSi. A za političnega kameleona kova Podgoršek strankarski preskoki niso nobena težava.

To potrjuje tudi njegova epizoda z DeSUS. Leta 2018 ga je k takratnemu predsedniku upokojenske stranke Karlu Erjavcu pripeljal sokrajan iz Vodic Damjan Stanonik, ki mu je Erjavec zelo zaupal. To je bilo v času, ko je DeSUS v Šarčevi vladi dobil kmetijski resor. Ker se je Erjavec bal, da Pivčeva ne bo kos ministrski funkciji, ji je na Stanonikov predlog na pomoč poslal Podgorška. Njena naloga je bila skrbeti za politiko na ministrstvu, njegova za vsebino. Podgoršek se je takoj včlanil v DeSUS in obljubil, da v občinskem svetu Vodic ne bo več zastopal NSi, ampak DeSUS, in tudi Stanonik je zanj jamčil, da bo lojalen stranki DeSUS. Toda obljubo je snedel.

DeSUS je konec lanskega leta izstopil iz vlade, a je Podgoršek ostal minister, saj se je zlahka pokoril pričakovanjem vladajoče SDS. Po poročanju spletnega portala Necenzurirano si je nedavno omislil razkošno promocijo gozdov, vredno kar 366.000 evrov, glavnino denarja za oglase pa je namenil medijem, ki jih obvladuje SDS. Bo v zahvalo naposled dobil vladno zeleno luč za državno financiranje svoje visoke šole na Grmu?

Nedopustno in sramotno bi bilo, če bi vlada omogočila trošenje proračunskega denarja brez vsakršne analize, ali država visoko šolo za upravljanje podeželja sploh potrebuje. Izobraževalna ministrica Simona Kustec (SMC), se boste končno zbudili?!

Pa visoka šola ni edina stvar, s katero Podgoršek vrača usluge svojemu nekdanjemu direktorju Hrovatu. Ko je pred slabim letom napredoval v kmetijskega ministra, je najprej poskrbel za sprejetje zakona, s katerim bo država kmetijskim šolam brezplačno zagotovila še občutno več kmetijskih zemljišč in gozdov, kot jih imajo sedaj. Grm poleg 111 hektarjev državnih kmetijskih zemljišč že brezplačno uporablja tudi skoraj sto hektarjev gozdov. Zaslužek od prodaje lesa je doslej pobiralo državno gozdarsko podjetje, po novem ga šole…

Podgoršek kot minister velja za zaletavega, trmastega in zamerljivega. Ne posluša nikogar, zato ima velike težave z begom najtesnejših sodelavcev. Ta teden mu je ušla tudi vršilka dolžnosti generalne direktorice direktorata za kmetijstvo. Na vrhu tega ključnega organa ministrstva so se v pol leta izmenjali kar trije ljudje. Že po štirih mesecih je Podgoršku pobegnil tudi državni sekretar za kmetijstvo, ki si ga je najprej izbral za svojo desno roko, državnega sekretarja za gozdarstvo pa mu je uspelo najti šele pol leta po prevzemu funkcije. To je politolog iz vrst Nove Slovenije, ki o področju, za katero je odgovoren, nima pojma.

A komu to mar. Tudi Toninova stranka Podgoršku v zahvalo potrdi vse njegove sporne poteze.