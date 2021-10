Pri sežiganju nastajajo toplogredni izpusti, ki so gonilo podnebnih sprememb. Zakaj je med ukrepi sklada naveden monosežig (in to na prvem mestu med novimi ukrepi)? Na drugem mestu je ukrep »kritje posrednih stroškov, zaradi stroškov emisij toplogrednih plinov«. Ta ukrepa se nanašata na emisije toplogrednih plinov; teh pa naj bi bilo čim manj – torej nikar načrtovati novih izpustov toplogrednih plinov, saj imamo z obstoječimi preveč težav, da je treba načrtovati ukrep »kritje posrednih stroškov, zaradi stroškov emisij toplogrednih plinov«. Šele na naslednjih mestih sledijo ukrepi manjšanja toplogrednih izpustov (zaprt reinjekcijski sistem vrtin, energetska učinkovitost, skoraj ničenergijske stavbe…).

Postavila sem vprašanja:

– Zakaj prednost sežigu odpadnega blata?

– Zakaj se ne odločite za postopek predelave odpadnega blata?

– Pri sežigu blata je potrebno energetsko potratno sušenje blata, zakaj izbirate to možnost?

– Zakaj sežig, ki je vir toplogrednih izpustov?

– Zakaj vodite aktivnosti tako, da bi sežig odpadnega blata bil gospodarska javna služba občin?

Država kot umen gospodar bi morala celovito reševati probleme: aktivnosti bi morala usmerjati v predelavo blata za sanacijo rudnikov, degradiranih površin, torej v krožno gospodarstvo. Namesto da se reši problem odpadnega blata na ravni države, se vodijo aktivnosti, rezultat katerih je, da si na lokalni ravni že zastavljajo vprašanja o trgovanju na tem področju – odpadno blato pa ne sme biti predmet trgovanja, ker je to potem vir zlorab. Na ravni države je treba poskrbeti za rešitev v duhu krožnega gospodarstva, ki bo maksimalno prijazna do okolja in zdravja ljudi. Nedavna ravnanja, ko je nepredelano blato pristalo v naravi, kažejo potrebo po celovitem pristopu. Dosedanja ravnanja, pri katerih se nihče ne vpraša glede naslednjega koraka v celotni verigi, kažejo, da to občutljivo področje ne more biti razdrobljena pristojnost.

Vse bolj ekstremni vremenski pojavi opozarjajo, da moramo manjšati toplogredne izpuste. Slovenija se segreva hitreje od svetovnega povprečja, zato je pri nas še bolj treba delovati tako, da se ne ustvarjajo nepotrebni toplogredni izpusti.

Predelava blata, ki sledi krožnemu gospodarstvu, je bila opisana v aprilskem članku z naslovom »V Puconcih blato preprosto predelajo«, od koder so naslednji povzetki navedb strokovnjakinje z zavoda za gradbeništvo: blato se zmeša s pepelom, pri optimalni vlagi se material pri vgradnji lahko najbolj zgosti, material na lokaciji vgrajujejo po plasteh, plasti zgostijo z valjarjem do predpisane gostote – tak način priprave kompozita omogoči, da v njem potečejo kemične in fizikalne reakcije, ki potencialno škodljive topne komponente spremenijo v netopne ali jih fizično zaklenejo v material; s časom poteče v kompozitu proces karbonatizacije (ta proces je podoben procesu karbonatizacije v naravnem okolju, ko se organski ostanki z mineralizacijo spreminjajo v lehnjak ali sigo).

Ista strokovnjakinja v istem članku še pravi, da je pred sežigom odpadnega blata treba blato osušiti, kar pa je energetsko zahteven postopek. Pri predelavi ni potrebno energetsko potratno sušenje blata, saj se pri bolj mokrem blatu doda več pepela. Strokovnjakinja še pravi, da je za predelano blato dovolj prostora: degradirana območja, rudarski prostori, potrebni sanacije, potreba po več milijonih kubičnih metrov materiala na geotehnični pregradi med Velenjskim in Šoštanjskim jezerom, kjer se zaradi rudarske dejavnosti pregrada stalno pogreza in predstavlja stalen urgenten požiralnik materialov.

Obstajajo torej možnosti brez sežiga. Namesto vztrajanja pri sežigu je treba iskati rešitve v posodobitvi čistilnih naprav, da bi bilo možno izkoristiti fosfor, preostanek pa izkoristiti za kompozitne materiale v krožnem gospodarstvu.

Danica Hren, Hajdina