Zato z današnjim tednom začenjajo serijo vsebinskih protestniških petkov, današnjega so posvetili demokraciji in reformi političnega sistema. Tako bodo od zdaj naprej vsak teden naslovili eno izmed področij, opozorili na konkretne probleme in predstavili konkretne zahteve, so zapisali v sporočilu za javnost.

Ocenjujejo namreč, da lahko politika odgovarja na potrebe ljudi samo, če je oblikovana s sodelovanjem ljudi. »Politične stranke so se oddaljile od ljudi in razumevanja njihovih prioritet, stisk in strahov. Borijo se za lastne interese, ne za interese ljudi in okolja. Zato je čas, da že samo oblikovanje politik zastavimo drugače. Od spodaj navzgor! Na odprt, transparenten, pregleden in jasen način, kjer se sliši in upošteva volja ljudstva,« so navedli.

Ob tem so napovedali, da bodo zbrane zahteve javno objavili v začetku novembra, ko bo po njihovih navedbah hkrati organiziran tudi naslednji množični, vseslovenski protest. Vse politične stranke bodo pozvali, da se jasno opredelijo do njihove vsebine in jim s tem olajšajo izbiro na volitvah.