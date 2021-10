»Triindevetdeset odstotkov zlorabljenih otrok zaupa tistim, ki jih zlorabljajo, saj jih dobro poznajo, to pa vem zato, ker sem bila ena od njih,« je povedala danes 64-letna pevka, ki jo je, medtem ko je bila v glasbeni šoli, zlorabljal nekdo, ki mu je njena mama zaupala. Latinskoameriška zvezdnica je o izredno boleči izkušnji, ki jo je zaznamovala za vselej, spregovorila prvič, čeprav je od tega minilo že več kot 50 let, povedala pa je še, da je šlo za družinskega člana, a ne bližnjega. »Imel je moč, ker me je mama vpisala v glasbeno šolo, on pa ji je takoj začel govoriti, kako nadarjena sem in kako moram dobivati posebno pozornost. Zato je bila še posebej srečna, da se mi je nekdo toliko posvečal,« je še povedala trikratna dobitnica grammyja in dodala, da se je vse skupaj začelo »malo po malo, nato pa se je nadaljevalo zelo hitro. Ničesar nisem mogla storiti, saj me je bilo zelo strah. Prosila sem ga, naj preneha, a mi je zagrozil, da bo, če komur koli zinem samo besedo, ubil mojo mamo. Moj oče je bil takrat v Vietnamu. Vedela sem, da je človek nor, in resnično me je bilo strah, da se bo spravil še na mojo mamo.« Pozneje ji je sicer povedala, kaj se dogaja, kljub temu da je mama obvestila policijo, pa so ji tam svetovali, naj ne sproži tožbe, saj da bo postopek na sodišču njenemu otroku povzročil le še večje travme.