Ameriški predsednik Joe Biden je v četrtek podpisal zakon o nadaljnjem financiranju dela zvezne vlade do začetka decembra, s čimer so se izognili prekinitvi izvajanja državnih programov, zaprtju muzejev in nacionalnih parkov ter drugim motnjam v delu zveznih institucij. Zakon je v obeh domovih kongresa podprl tudi del republikancev, na predsednikovo mizo pa je prišel nekaj ur pred iztekom roka opolnoči, ko se je v ZDA končalo proračunsko leto. V preteklosti se je že dogajalo, da je zaradi nezmožnosti kompromisa zvezna vlada začasno prekinila svoje delo, nazadnje leta 2018 za rekordnih 35 dni. Tokrat pa ob drugih perečih zakonskih dilemah v Washingtonu očitno ni bilo apetitov za odpiranje še ene fronte.

Levo krilo stranke je vse močnejše in več ne popušča Republikanska opozicija po čem takem niti ni imela potrebe, saj ji gre v prid, da v demokratski stranki vsem na očeh potekajo notranje razprtije o Bidnovem ekonomskem programu, zaradi katerih v četrtek kljub drugačni napovedi predsednice predstavniškega doma Nancy Pelosi niso glasovali o več kot bilijon dolarjev vrednem predlogu zakona o vlaganjih v infrastrukturo. Skupina progresivnih demokratskih poslancev predstavniškega doma je namreč vztrajala pri grožnji, da ga ne bo podprla, če senat prej ne glasuje o kar 3500 milijard dolarjev vrednem zakonskem paketu zanjo posebej pomembnih socialnih politik, kot jim je obljubila Pelosijeva. Slednja je znana po svoji umetnosti prepričevanja, tokrat pa ji je spodletelo v njenih lastnih vrstah. Ko je uvidela, da bo vse močnejše progresivno krilo vztrajalo pri svojem, je glasovanje o infrastrukturnem paketu, ki ga je senat že potrdil tudi z delno podporo republikancev, v četrtek pozno zvečer preklicala. Grozilo je namreč, da pade v vodo, kajti demokrati imajo v predstavniškem domu tesno večino in si lahko privoščijo le tri demokratske glasove proti, republikanci pa tega večjega paketa, ki dviga davke za najpremožnejše in podjetja, ne bodo podprli.