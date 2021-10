Tudi letos več študentskih prošenj za izjemni vpis ali podaljšanje statusa

Študentke in študenti, ki so včeraj začeli obiskovati predavanja, so tudi letos oddali večje število prošenj za nadaljevanje študija ali podaljšanje statusa. Na več fakultetah ugotavljajo, da sta vzroka za težave epidemija in dolgo obdobje zaprtih fakultet.