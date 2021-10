Znanih je nekaj več podrobnosti preiskave strelskega obračuna v ljubljanskem nakupovalnem središču BTC 17. septembra. Po neuradnih informacijah je policija kazensko ovadila štiri osebe: brata Rokija in Mirsada B. ter njuno mamo Mino H. in še Valentina B. Ravno Valentino B. je bil tudi eden od dveh, ki sta takrat obležala pod streli – drugi je bil njegov oče Hajro B. Oba sta bila ranjena v nogo, zaradi hudih poškodb so ju odpeljali v klinični center. Zdravniško pomoč je zaradi rane na glavi iskal tudi Hajrov drugi sin Renato; njegovo poškodbo so zdravniki opredelili kot lažjo.

Policija je na podlagi zbranih informacij in posnetkov nadzornih kamer ugotovila, da so se osumljeni Roki in Mirsad B. ter Mina H. malo po 13. uri z različnimi avti pripeljali v BTC in sedli za mize na terasi lokala Kofi plac. Približno tri četrt ure kasneje je tja prišel še Hajro B. s sinovoma. Ko je parkiral, je Hajro iz prtljažnika vzel ročaj sekire, nato so odšli do skupine na terasi. Hitro je izbruhnil prepir, nato naj bi Roki in Mirsad izza pasu potegnila pištolo ter začela meriti v prišleke. Nekaj trenutkov pozneje naj bi že sprožila več strelov, eden (prišel je iz Rokijeve pištole) je Valentina zadel v stegno. Toda tudi ta je iz torbice, obešene čez ramo, potegnil pištolo in začel meriti v nasprotnike. Ko je bil že ustreljen, naj bi večkrat ustrelil še sam, vendar ni nikogar zadel.

Ko je takrat Hajro pogledal proti sinu, naj bi se mu izza hrbta približala Mina z daljšim kuhinjskim nožem v roki. Domnevno ga je poskušala zabosti v hrbet, a ji ni uspelo. Mina se je začela umikati, takrat pa naj bi v ospredje stopil Mirsad in Hajra ustrelil v nogo. Kot je ugotovila policija, je Mina takrat stekla proti Renatu in tudi njega skušala zabosti z nožem, vendar jo je obvladal in ji vzel nevarni predmet. A še ni bil rešen, kajti takrat naj bi ga Roki še z ročajem pištole začel tepsti po glavi. Pretep je prekinil Valentino, in sicer tako, da je proti Rokiju začel metati kozarce, ki so bili na mizi. Takrat naj bi pritekla še ena ženska in začela pršiti s solzivcem, kar naj bi ona, Roki in Mina izkoristili in z avtom zbežali s kraja. Kot so pokazale nadzorne kamere, je Mirsad zbežal z drugim avtom, s kraja pa je odpeljalo še eno vozilo z dvema moškima, ki v pretepu nista sodelovala. Preden sta sedla v avto, je enemu, ki ga še niso identificirali, izza pasu padel na cesto predmet, podoben pištoli. Najprej ga je pobral, nato pa porinil pod neko parkirano vozilo. Potem sta se se odpeljala, a tudi kmalu vrnila: moški je takrat stekel po predmet pod avtom, ga pobral in pospravil v žep ali za pas. Nato sta se dokončno odpeljala.

Je šlo za izsiljevanje?

Rokija in Mirsada ter mater Mino so policisti ovadili zaradi poskusa uboja. Mirsad je utemeljeno osumljen še nasilništva (zaradi udarcev s pištolo po glavi) in kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Zaradi slednjega so ovadili tudi Rokija in Valentina. V medsebojnem strelskem obračunu so namreč nevarno ogrožali tudi druge, ki so so takrat po naključju znašli na terasi ali v okolici lokala. Trojica je namreč izstrelila najmanj 14 nabojev, vsaj toliko tulcev kalibrov 7,65 in 9 so ob ogledu kraja kaznivega dejanja našli kriminalisti. Kako zelo nesrečno bi se vse skupaj lahko končalo, potrjuje podatek, da so zadeli dva v bližini pakirana avta in da so eno od krogel našli na parkirišču 22 metrov stran od lokala.

Mino so kriminalisti naslednji dan prijeli doma, preiskovalni sodnik jo je po zaslišanju izpustil. Za 28-letnim Rokijem in deset let starejšim Mirsadom pa so sprva razpisali iskanje, a sta se jim predala sama. Zdaj sta v priporu. Vse štiri ovadene je policija že večkrat obravnavala, vendar nihče razen 27-letnega Valentina še ni bil kaznovan. Hajro naj bi policiji povedal, da ga je tisto jutro klical Mirsad, ki se je sprva z njim prepiral, nato pa rekel, naj pride v lokal. Ko je s sinovoma res šel tja, pa so oni, ki so bili že tam, začeli streljati. Mina in sinova pa se po neuradnih podatkih zagovarjajo, da jih je druga skupina izsiljevala.