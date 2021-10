Potem ko je Krka na uvodu v ligo ABA brez večjega odpora klonila proti Cedeviti Olimpiji, bo danes v 2. krogu na domačem parketu iskala prvo zmago v novi sezoni jadranskega tekmovanja. V goste prihaja Mornar, ki se ubada s svojimi težavami. Ljubljančani bodo na delu jutri, ko bodo na prvem gostovanju igrali proti Borcu iz Čačka.

Trener Krke Dalibor Damjanović je po visokem porazu v Ljubljani poudarjal, da se jim močno pozna prav vsaka odsotnost zaradi poškodbe. Tudi to pot ne bo mogel računati na vse igralce, zato ga proti Mornarju čaka težko delo. Gostje iz Bara v Novo mesto prihajajo s slabo popotnico, saj so v prvem krogu nepričakovano na domačem parketu klonili proti Ciboni. »Veselimo se prve domače tekme v ligi ABA. Upam in verjamem, da bomo pokazali boljši obraz, kljub temu da ne bomo v polni postavi. Zagotovo nam bo manjkal Arapović, vrača pa se Kosi. V dani situaciji se bomo optimalno pripravili na priznanega nasprotnika. Mornar ima visoke ambicije, čeprav so prvo tekmo, tako kot mi, izgubili. Želeli bodo popraviti vtis in iskali zmago, mi pa jim bomo poskušali to preprečiti. Glede na lansko sezono je Mornar povsem prenovljen. Zagotovo nas čaka težko delo, a če bomo pravi in bomo dali svoj maksimum, lahko upamo tudi na zmago. Veselim se tekme z navijači, tistimi pravimi, ki nas bodo podpirali, tudi ko bomo imeli težave in bodo znali prepoznati našo voljo in željo po zmagi na vsaki tekmi,« sporoča Dalibor Damjanović.

Odločno so po zmago v Čačak krenili košarkarji Cedevite Olimpije. Če želijo Ljubljančani uresničiti visoke cilje, ki jih imajo v letošnji sezoni, potem si proti Borcu, za katerega igra v lanski sezoni član zmajev Ivan Marinković, nikakor ne smejo privoščiti spodrsljaja. »Borac je odlično sestavljena ekipa z odličnim trenerjem Markom Marinovićem. Igra moštva iz Čačka ima rep in glavo, vsi igralci so šolani in nadarjeni ter z izjemno željo po dokazovanju. Če želimo računati na zmago na vročem terenu, kar Čačak prav zagotovo je, bomo morali odigrati tekmo po naših najboljših močeh ter prikazati najboljšo igro v obrambi do zdaj. Smo v dobrem ritmu, saj zelo dobro treniramo, to pa ne pomeni nič, če se ne bomo na tekmi vrgli za vsako žogo in se z igrišča po koncu tekme odpravili s krvavimi koleni,« svojim igralcem sporoča trener Jurica Golemac.

Liga ABA, 2. krog: Studentski centar – Zadar, Split – Partizan 59:69 (Perković 17, Barič 6; LeDay 15, Glas 7), FMP – Igoke sinoči, danes ob 17. uri: Krka – Mornar, nedelja ob 19. uri: Borac – Olimpija, ponedeljek ob 18. uri: Cibona – Mega, ob 21. uri: Crvena zvezda – Budućnost.