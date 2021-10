Letos mineva 110 let od ustanovitve SFK Ilirija, ki velja za prvi uradni nogometni klub v Sloveniji. Ob tej priložnosti so včeraj na Krakovskem nasipu odprli razstavo Nogomet v Ljubljani do leta 1945: 110. obletnica ustanovitve SFK Ilirija. Pripravil jo je kustos dr. Aleš Šafarič iz Muzeja športa, ki je na 22 panojih prikazal dogajanje na področju nogometa v tem obdobju.

Kot je povedal Aleš Šafarič, je bila prva zabeležena tekma v Ljubljani 4. novembra 1900, ko so se pomerili člani nemške telovadne organizacije Turnverein iz Ljubljane in Gradca. V naslednjih letih, ko je v Ljubljano prihajalo vse več nogometnih žog, so se nad to čarobno športno igro navduševali dijaki. Nogomet je postajal vse bolj priljubljen, posledično pa so se dijaki začeli združevati v ekipe. Tako je nastal dijaški klub Hermes, ki se je v zgodovinskih virih prvič pojavil leta 1910. Vendar se za prvi klub ne šteje Hermes, ampak Ilirija, ki je bila ustanovljena leto kasneje.

Prvo igrišče v Tivoliju

»Dijaški klub Hermes je bil prvič zapisan leta 1910. Ni bil registriran kot društvo, zato za prvi klub štejemo Ilirijo,« je pojasnil Aleš Šafarič in dodal, da je 9. maja 1911 potekal sestanek, na katerem so se ustanovitelji domenili, da ustanovijo Ilirijo, ki je bila meščanski klub. Natanko mesec dni kasneje so organizirali ustanovni sestanek. Prvo igrišče pa so uredili na velesejmu, kjer je danes v Tivoliju parkirišče, zraven pa bazen. V naslednjih letih in desetletjih so nastajali novi klubi. Šafarič pravi, da jih je do druge svetovne vojne delovalo več kot 20, čeprav ne vsi v istem časovnem obdobju. Prva leta so tudi v tekmovalnem smislu pripadala Iliriji. Bila je daleč najboljša in je bila vrsto let slovenski prvak. V goste so ji prihajale tudi ekipe iz Hrvaške in Češke, najbolj slaven tekmec je bila praška Slavia, ki je ilirijane premagala z 10:0.

»Slavia je takrat spadala med najboljše v Evropi, premagovala je celo angleške klube. Recimo, da to je približno tako, kot bi danes Barcelona gostovala pri današnji Iliriji, ki sicer s SFK Ilirija nima povezav,« je ponazoril Šafarič. Ilirija je dominirala, vse dokler se ni začelo vzpenjati Primorje. Tega so ustanovili Primorci, ki so v Ljubljano pribežali pred italijanskim fašizmom. Primorje je imelo domače igrišče nasproti današnjega Plečnikovega stadiona, na mestu, kjer stoji bencinska črpalka, Ilirija pa se je preselila k Pivovarni Union, na območje današnje Rimske in Medvedove ulice.