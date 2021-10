Hojs skok, Janša hop

Predsednik vlade Janez Janša je takoj po sredinih protestih na twitterju okrcal vodstvo Policijske uprave Ljubljana in o tem s pripisom v čivku seznanil še svojo desno roko, ki nepreklicno opravlja tekoče posle na ministrstvu za notranje zadeve. Že naslednji dan je bil šef ljubljanske policije zamenjan. A le nepoučeni bi rekli, da Hojs skoči, brž ko Janša reče hop. Zvesti bralci Dnevnika pa vedo, da je ravno obratno. Hojs skoči, še preden Janša reče hop. Namreč – v Dnevniku smo že v torek, torej dan pred protesti, pisali, da bo vodstvo PU Ljubljana zamenjano. Pa recite, če to ni velika ljubezen. Minister Hojs vnaprej ve, kakšne so želje velikega vodje.