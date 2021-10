Na ljubljanski občini so pojasnili, da so bile na območju mesta izvedene številne intervencije, tako so postavljali cestne zapore zaradi poplavljenih podvozov na Celovški cesti, Dunajski cesti, v Drenikovi ulici, na Tacenski cesti.

Koncesionar Komunalno podjetje Ljubljana (KPL) je v četrtek začel čiščenje nanosov na vozišče na številnih lokacijah, na Vodnikovem trgu, v Študentovski ulici, Ulici na grad, na Karlovški cesti, v Drenikovi ulici, Vodnikovi in Tržni ulici, Litijski cesti pri Kajuhovi ulici, na Poti na Orle, v Rožni ulici, na Poti v hrib, v Šentviški ulici, na Šmarnogorski poti, Gameljnah, Toškem čelu. V Rožni ulici je poškodovanih približno 20 kvadratnih metrov tlakovane površine, saj so se dvignile granitne kocke. Na hribih okoli Ljubljane so poškodovane makadamske ceste v okolici Janč.

Delovne skupine na terenu intenzivno čistijo nanose in odpravljajo nastalo škodo. Groba ocena nastale škode cestne infrastrukture je 100.000 evrov, navajajo na MOL. Prav tako je bila poškodovana severna mestna obvoznica. Iz Darsa so sporočili, da je pri priključku Celovška cesta asfaltno vozišče med sredinim rekordnim nalivom ponekod dvignilo za 12 centimetrov. Asfaltno oblogo so že odstranili, načrtujejo, da bo obvoznica od nedelje dalje normalno prevozna.