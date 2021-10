Dijaki so sicer vseeno redno prihajali v šolo, vendar so prve dni posedali po hodnikih, saj jih učitelji niso spustili v razred. Dijaki so tudi sprožili upravni spor in predlagali upravnemu sodišču začasno odredbo, da jim šola dopusti obiskovanje pouka in omogoči izvajanje izobraževalnega programa brez nošenja mask. Dijaki se sklicujejo na pravnomočno sodbo višjega sodišča v Kopru, ki je odpravilo prekrške in posledične kazni zaradi nenošenja mask, ker niso imeli ustrezne zakonske podlage. Po drugi strani pa učitelji in vodstvo šole vztrajajo pri predpisanih zaščitnih ukrepih in zahtevajo nošenje mask pri pouku oziroma v prostorih šole. Nošenju mask se je uprlo 15 dijakov od skupno 290, ki obiskujejo šolo, pod tožbo pa se jih je podpisalo 11.

Na zahteve dijakov se je odzvala tudi šola. »Dijaki oddelka, ki so bili prejšnji teden v karanteni in imeli organiziran pouk na daljavo, so se v ponedeljek vrnili v šolo. Izrazili so nestrinjanje z ukrepom nošenja mask v šoli. V Srednji šoli Zagorje poteka pouk po modelu B tako kot v vseh srednjih šolah po Sloveniji. Z razredničarko sva se pogovorili z dijaki in jih ponovno seznanili z vsebino okrožnice MIZŠ in odlokom, ki ga je sprejela vlada. Pouk bo tudi v bodoče organiziran z upoštevanjem vseh predpisanih ukrepov,« nam je odgovorila ravnateljica Aljaša Urbanija.