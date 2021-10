Pobrexitski Divji zahod na britanskih črpalkah

V Veliki Britaniji ni nobenega pomanjkanja goriva, zatrjujejo premier Boris Johnson in njegovi ministri, a jim Otočani po skoraj tednu dni, odkar ga je na črpalkah začelo primanjkovati, ne verjamejo in ga »tankajo in tankajo«. Če, ko in kjer ga dobijo. Nekateri so se pri tem celo stepli.