Tomaž Drozg, direktor podjetja TAM-TAM: Po mestnem plakatu se prepozna kvaliteta mesta

Tomaž Drozg se že več kot tri desetletja ukvarja s plakati. Leta 1990 je na prehodu iz enega v drug politični sistem in s tem iz enega v drug sistem plakatiranja ustanovil podjetje TAM-TAM. Od takrat se ukvarja z mestnim plakatom, za katerega je bilo po prehodu v kapitalizem vse manj prostora. Veliko večino plakatnih mest namreč zasedajo komercialni plakati. Medtem ko ti skušajo pridobiti hipno pozornost mimoidočih in jih nagovoriti k potrošnji, naj bi si za mestni plakat občanke in občani vzeli več časa.