Jožica Maučec Zakotnik: V šolskem sistemu ni razumevanja za to, kaj je temelj človekovega zdravja

Je zdravnica, ki se skoraj 30 let ukvarja s preventivnimi programi. Zadnji je program Mira, nacionalni program duševnega zdravja za 10-letno obdobje, od 2018 do 2028. In s tem programom je bilo tudi največ težav, pravi.