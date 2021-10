Skupaj z materjo so jo v začetku leta 1945 esesovci poslali na marš smrti, na katerem so ustrelili njeno 13-letno sestrično Liubotschko. Dita Sperling je po vojni odšla v Izrael in danes živi v Tel Avivu. Irmgard Dirksen (poročena Furchner) se je rodila 29. maja 1925 v Kalthofu pri Gdansku. Po osnovni šoli se je izučila za trgovko in se zaposlila v banki. Pri 18 letih je postala tajnica v koncentracijskem taborišču Stutthof in zapisovala povelja SS-Sturmbannführerja Paula-Wernerja Hoppeja. Hoppe je bil tisti, ki je sestavljal deportacijske sezname in izdajal povelja o usmrtitvah. V Stutthofu so nacisti umorili 65.000 Judov in političnih nasprotnikov iz 28 držav. Irmgard Furchner pravi, da o tem ni ničesar vedela, čeprav je z okna poveljnikovih prostorov, kjer je delala, neposreden razgled na plinsko celico in krematorij. Tajnica zla, kot so jo poimenovali nemški mediji, bi se morala minuli četrtek pojaviti pred sodnikom Dominikom Großom na deželnem sodišču v mestu Itzehoe severno od Hamburga. Obtožena je sostorilstva pri 11.412 umorih in v 18 primerih poskusa umora. Dita Sterling je ena od tožnic. A 96-letna obtoženka, ki sicer hodi s pomočjo palice in rolatorja, se na sodišču ni pojavila. Iz doma za ostarele, kjer biva, so sporočili, da se je navsezgodaj zjutraj s taksijem odpeljala proti postaji podzemne železnice. Policija jo je še isti dan prijela v Hamburgu, sodnik pa je pripomnil, da je zdaj povsem prepričan o njeni sposobnosti, da kljub visoki starosti sledi sodnemu procesu.