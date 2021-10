»Velika škoda bi bila ukiniti pravico do dodatka za slepe z namenom, da bi jo poenotili za vse v zakonu o dolgotrajni oskrbi,« je pred vložitvijo podpisov dejal predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije Matej Žnuderl. Pri osebni asistenci pa po njegovih besedah želijo, da bi bilo plačilo, ki ga morajo slepi in slabovidni prispevati za storitve osebne asistence, takšno kot pri drugih invalidih, ne pa višje.

Zakon o dolgotrajni oskrbi je nujen, a ni razloga, da ukinja pravico do dodatka za pomoč in postrežbo po pokojninskem zakonu, je prepričan tudi nekdanji predsednik zveze Tomaž Wraber. Izrazil je bojazen, da gre za začetek demontaže pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

»Položaj slepih in slabovidnih se slabša« Slepi in slabovidni lahko opravljajo delo na različnih področjih, a za delodajalce niso zanimivi, pa je izpostavil predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Ljubljana Luj Šprohar. Kot je dejal, se položaj slepih in slabovidnih slabša, zato je upoštevanje peticije, ki bi ustavila to slabšanje, nujno. V zvezi ne nasprotujejo sistemski ureditvi področja dolgotrajne oskrbe, vendar pa ta ne sme iti na račun neodtujljive zavarovalniške pravice po pokojninskem zakonu, so zapisali. Pričakujejo, da bodo tudi vladni predstavniki slišali in razumeli, kaj sporočajo. Na sestankih na to temo jih namreč očitno niso, ugotavljajo. Kot navajajo, nujno potrebujejo sredstva za pomoč in postrežbo, ki jih denimo namenjajo za dodatne pripomočke za bolj samostojno življenje in za pomoč tretje osebe, da jih popelje na pošto, banko ali v trgovino. Do obljub politikov po nekakšnih denarnih prejemkih pa so skeptični, saj so takšne obljube prevečkrat odvisne od različnih dejavnikov. Po mnenju zveze so le priročen izgovor za neizpolnjevanje obvez.