Tajči iskreno o depresiji in razmišljanju o samomoru

Hrvaška pevka Tatjana Cameron - Tajči je v pogovorni oddaji U svom filmu na HRT spregovorila o svojem življenju, slavi pa tudi o depresiji. Pevka je zaslovela, ko je imela zgolj 19 let, pri katerih je zmagala na Evrosongu s pesmijo Hajde da ludujemo. »Bila sem pripravljena na različne glasbeno-scenske izzive, na ta občutek pa me ni moglo pripraviti nič, ker je bilo tako grozovito intenzivno in v tistem trenutku nisem imela orodij, niti psihične niti čustvene podpore nekoga, ki bi to prepoznal in mi to znal pojasniti… To je bil povsem drug svet, druga realnost,« je komentirala posnetke iz leta 1990 in svojega nastopa, ki jo je izstrelil med jugozvezde.