Lačni in žejni Policisti so imeli znova polne roke dela z lačnimi in žejnimi tatovi. Na prvega so jih opozorili v piranski pekarni, kjer je skozi službeni vhod vstopil moški, zavil v garderobo in si »postregel« s torbico zaposlene. Med brskanjem po njej ga je zalotila lastnica torbe in ga nagnala. Lačni mož se ni pustil tako hitro pregnati. V pekarni je nato vzel pečeno pecivo, skušal pa izmakniti še denar iz blagajne, a so ga na srečo zalotili. Po želodcu je očitno krulilo tudi nepridipravu, ki je iz ograjenega sadovnjaka v Velenju v roku enega tedna ukradel za okoli tisoč evrov jabolk. Žeja pa je mučila moškega, ki je iz lokala v Dragonji odnesel alkohol.

Zaradi hčere nahrulil varnostnika Starševska ljubezen nima meja niti takrat, ko bi jo morala imeti, da bi se otroci lahko kaj naučili tudi iz lastnih napak. Pred nekaj dnevi so varnostniki v eni od koprskih prodajaln ulovili mladoletnici, ki sta na veliko kradli. V torbice in vrečke jima je uspelo natlačiti skoraj 40 izdelkov, po večini oblačil. Dekleti sta račun poravnali še pred prihodom policistov, a se je prava drama začela s prihodom njunih staršev na kraj dogodka. Namesto da bi oče svojo hčer vzgojno izobrazil o tem, kako je krasti narobe, da se tega ne počne in naj se vendarle opraviči, se je 55-letnik odločil za povsem drugo smer – nahrulil je varnostnika, ga žalil in mu grozil s pestmi. Kaj je gospoda tako zelo razjezilo, ni znano, so ga pa s prisilnimi sredstvi umirili šele policisti, ki so mu izdali globo. Saj poznate tisto, da jabolko ne pade daleč od drevesa…

Napadla nekdanje dekle najstniškega sina Da mame svojim otrokom rade priskočijo na pomoč tudi onkraj meje, v praksi potrjuje primer 40-letne Hrvatice, ki je resno grozila petnajstletnemu sinovemu nekdanjemu dekletu. V kavarni jo je najprej fizično napadla, ko so jo profesorji in ravnateljica šole zvlekli stran, pa je najstnici obljubila, da to nikakor ni konec pogovora in da se bosta že še srečali. Sodišče jo je obsodilo na štiri mesece pogojne zaporne kazni. Fant in dekle sta bila par nekaj mesecev, veliko časa sta preživela pri obsojeni, po razhodu pa naj bi dekle njenega sina obtoževalo prisile k seksu, lagalo pa tudi o nosečnosti. Ker je sedemnajstletnega sina to zelo prizadelo, se je želela z dekletom pogovoriti, a jo je ta ob poskusu potisnila na cesto. Ni ji grozila, ni je napadla, samo pogovora si je želela, je vztrajala gospa Sonja. Različico najstnice o napadu in slabem ravnanju nekdanjega fanta z njo so potrdile zaposlene na šoli, mama pa se lahko na sodbo še pritoži.

Pijani Turek iskal samega sebe – in se našel Nenavadna zgodba, ki je kot stekleni čeveljc za Pepelko ustvarjena za našo rubriko, prihaja iz Turčije. Policisti in reševalci so v provinci Bursa pred dnevi organizirali veliko iskalno akcijo za pogrešanim 50-letnikom. Ker se Beyhan Mutlu ni vrnil iz gozda, so žena in prijatelji obvestili lokalne oblasti, te pa so organizirale iskanje. V goščavo se je odpravilo tudi ogromno prostovoljcev. Mutlu je na skupino naletel in se ji pridružil, saj je po srcu dober človek in rad pomaga. Več ur niti ni vedel, koga pravzaprav iščejo, ko pa so ljudje začeli kričati njegovo ime, je dvignil roko in se javil: »Tukaj sem.« Šele takrat se je zavedel, da dejansko iščejo njega. Enemu od policistov je povedal, da se je v gozdu zabaval s prijatelji in da so kar veliko spili, naenkrat je odtaval stran in se ni vrnil na zabavo. »Prosim, ne bodite preveč strogi do mene. Oče me bo ubil,« je po pisanju lokalnih medijev rotil policista, ki ga je potem odpeljal domov. Kako to, da moškega nihče ni prepoznal prej, ni jasno.