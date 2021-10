Nekaj čez deseto uro dopoldan je v prvi kleti garažne hiše na Trdinovi ulici v Ljubljani zagorelo električno vozilo, ogenj pa je zajel tudi električno vozilo ob njem. Iz stavbe se je vil dim, ki je privabil številne radovedneže, a jim je policijski trak preprečil, da bi se uvozu v garažo preveč približali. Gospod, ki je v bližnjem lokalu užival ob dopoldanski kavi, je ob poku, ki ga je zaslišal, najprej pomislil na prometno nesrečo, saj je bilo slišati, kot bi se zaletela avta. A se je motil. »Najprej je počilo prvič, slišati je bilo kot pok močnejše petarde, kakšno minuto kasneje je avto zagorel. Ogenj se je širil od spodaj navzgor, zraven se je zelo kadilo,« je za Dnevnik dogajanje opisala ena od prič. Kmalu zatem je počilo še petkrat, podobno močno.

Na kraj dogodka sta med prvimi prihitela kriminalista s policijske postaje center, ki stoji čez cesto od garažne hiše. Po navedbah prič sta s seboj prinesla gasilni aparat, a z njim nista mogla ukrotiti ognja. Na srečo so bili že nekaj trenutkov kasneje na kraju gasilci, ki so v kakšne pol ure požar pogasili, prezračili prostore, izmerili raven ogljikovega monoksida, ki je bila varna, iz stavbe evakuirali sedem ljudi, od katerih so jih šest odpeljali v UKC Ljubljana na preventivni pregled. »Eno električno vozilo je zgorelo, drugo, ki ga je ogenj zajel, je bilo rahlo poškodovano,« je za Dnevnik pojasnil Robert Okorn iz Gasilske brigade Ljubljana. Dodal je še, da so iz hotela ob garažni hiši samoiniciativno in preventivno evakuirali 28 ljudi.

Mimoidoči niso bili prav nič navdušeni nad dimom in smradom, ki se je vil iz garažne hiše, izjemno nejevoljni pa so bili zlasti tisti, ki zaradi požara še nekaj ur ne bodo mogli priti do svojih jeklenih konjičkov. Gasilci so namreč postavili požarno stražo in čakajo, da se bateriji vozil ohladita. Šele nato se bodo odločili, kako bodo avta spravili ven iz garaže.