Incident se je zgodil 4. septembra ob 18.45, ko je na igrišče med nogometno tekmo med kluboma iz Škofje Loke in Izole vdrla skupina nasilnežev. Poškodovali so dva nogometaša in enega udeleženca. V incidentu je bilo udeleženih okoli 20 oseb. Dva nasilneža so policisti že prepoznali, o ostalih pa še zbirajo obvestila. Okoliščine kažejo, da gre za nasilje med navijaškima skupinama z območja Ljubljane in Primorske, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj.

Policija obravnava sume kaznivega dejanja nasilništva ter prekrške zaradi uporabe pirotehnike, oviranja javne prireditve in nasilno ter drzno vedenje posameznikov oziroma skupine. Obvestila zbirajo tudi v smeri prepovedi udeležbe posameznikom na športnih prireditvah.

Kot poudarjajo policisti, je vsakršno nasilje nesprejemljivo in nima ničesar skupnega z navijaštvom. Prav tako ni dopustno, da bi taki in podobni neredi na športnih prireditvah postali običajen pojav. Zato mora biti v interesu vseh, da se taka dejanja razišče ter odkrijejo in obravnavajo posamezniki.