Najmlajši covidni bolnik, ki ga zdravijo v bolnišnici, je star 21 let, najmlajši na intenzivni negi pa 27 let.

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v državi trenutno 12.628 aktivnih primerov okužbe, kar je 176 manj kot dan prej.

Povprečna starost covidnih bolnikov, ki jih zdravijo v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana na navadnih oddelkih, je 69 let, na enotah intenzivne terapije pa 58 let. Pri tem sicer niso upoštevane porodnice na ginekologiji. Med covidnimi bolniki, ki jih zdravijo v UKC Ljubljana, je na navadnih oddelkih polno cepljenih 31 od 98 vseh hospitaliziranih. Na enotah intenzivne terapije pa je polno cepljenih osem od 44 hospitaliziranih bolnikov, so objavili na Twitterju.

Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb trenutno znaša 869, kar je pet več kot dan prej. V zadnjih 14 dneh so potrdili v povprečju 596 okužb na 100.000 prebivalcev, kar je osem manj v primerjavi s povprečjem dan prej.

V četrtek so sicer opravili tudi 25.689 hitrih testov, ki jih v primeru pozitivnega izvida preverijo še s testi PCR. Delež pozitivnih PCR-testov je bil v četrtek za 0,3 odstotne točke višji kot dan prej.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih vlade cepljenih 1.126.776 ljudi oz. 53 odstotkov celotne populacije. Med starejšimi od 18 let je precepljenih 63 odstotkov prebivalstva, med starejšimi od 50 let pa 75 odstotkov.

Z vsemi odmerki cepiva proti covidu-19 pa je cepljenih 1.003.714 ljudi, torej je njihovo število preseglo milijon. To pomeni, da je cepljenega 47 odstotkov celotnega prebivalstva v državi, med starejšimi od 18 let je z vsemi odmerki cepljenih 57 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 69 odstotkov.