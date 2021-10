Študijski proces v novem akademskem letu se bo začel v predavalnicah ob upoštevanju pogojev preboleli, cepljeni, testirani (PCT). Zaposleni in študenti se bodo morali tedensko samotestirati na visokošolskem zavodu. Testi bodo za študente brezplačni in jih bodo lahko pridobili v lekarni ob predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja, potrdila o šolanju in osebnega dokumenta.

Tudi letošnji tradicionalni Pozdrav brucem bo ljubljanska univerza preselila na splet, kjer bodo novinci največjo in najstarejšo slovensko univerzo spoznali malce drugače. Prek videa jih bo nagovoril novi rektor Gregor Majdič. Sprejeme za bruce so pripravile fakultete. Tam bo novincem pomagala tudi ljubljanska študentska organizacija z informativnim gradivom, pa tudi tokrat prek družbenih omrežij in informativnih kanalov.