V svoji zadnji kolumni v Dnevniku je Matjaž Figelj do zdaj najbolj jasno povedal to, česar do sedaj ni bil sposoben povedati nihče – da gre pri tej epidemiji predvsem za moralno-etični problem. Katastrofalna strategija cepljenja je tudi glavni razlog za slabo precepljenost, če pa temu dodamo popolno ignoranco nasprotnikov cepljenja, ki med drugim želijo predvsem odgovore na vprašanja v zvezi z učinkovitostjo cepiv in njihovimi stranskimi učinki, potem je mera polna. Katja, ki je očitno umrla zaradi želje po svobodi od PC(T)-ukrepov, je zadnje in najhujše opozorilo vladajočim in odločujočim (Figelj jih imenuje »politmedicinski konzilij«), da se streznijo in začnejo upoštevati človekove pravice in nehajo prisiljevati ljudi v cepljenje.

Sporno cepivo (in ni edino) Janssen je tudi predmet velike manipulacije »politmedicinskega konzilija«, saj dobi cepljeni takoj potrdilo, ki odpira vsa vrata brez ovir, pa čeprav začne cepivo po vseh znanih podatkih učinkovati šele po dvajsetih dneh. Z istim cepivom so kršili pravila, cepili so namreč tudi 216 mlajših od 18 let! In to sta samo dve od mnogih nelogičnosti, ki razburjajo ljudi. Kaj bo šele v tem jesensko-zimskem času, ko se po dolgem času napoveduje tudi gripa (ki je zdaj dve leti enostavno ni bilo, vsaj za medije ne), pričakujemo lahko samo še večjo zmedo ob navodilih za dvojno cepljenje.

Zato je občutek nas državljanov v tem trenutku skrajno slab, pravzaprav beden. Ob vseh aferah in klientelizmu vladajočih, ob dokazanih okoriščanjih, konfliktih interesov in korupciji (mene je osebno »navdušilo« uspešno poslovanje Janševega brata z državo v sto tisoče evrih – sam pa sem po izvolitvi za občinskega svetnika moral prenehati tehnično urejati občinsko glasilo, prav tako tega dela ni mogel opravljati moj sin!), ob stihijskem in nepravičnem razdeljevanju finančne pomoči samo določenim panogam, ob zatiranju civilne družbe ter nevladnih organizacij in še in še…

Zaskrbljujoče je tudi, da Evropa nima vzvoda, da bi ustavila razgradnjo pravne države in predvsem neodvisnega javnega medija – javne RTV. Tudi površni opazovalci dogajanja na RTV Slovenija so morali opaziti učinke nove metle, slabih novic o delu vlade praktično ni več, še malo, pa tudi poročanja o protestih ne bo več. In danes je 273. dan, ko so uslužbenci STA brez finančnega prispevka države (kljub jasnemu sklepu sodišča!), premier pa z ekipo potuje po Sloveniji in deli predvolilne obljube. Ne zadržijo ga niti lokalni protesti, kot je bil ob obisku v Trbovljah. Zdaj celo dvomim, da bomo dočakali redne volitve. Ob takem predsedniku vlade in njegovem podporniku, predsedniku države Pahorju, nas lahko čakajo tudi izredne razmere. Človek, ki je stisnjen v kot, pač lahko naredi kar koli…

Srečo Knafelc, Krvava Peč