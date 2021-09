Mitja Šivic, trener hokejistov Olimpije: Če veliko razmišljaš, neprestano črpaš znanje

Mitja Šivic spada med najobetavnejše hokejske trenerje novega vala pri nas. Prav danes dopolnjuje 42 let. Po uspešnici na Jesenicah, ko je močnejši Olimpiji speljal tako državni kot pokalni naslov, so njegov potencial prepoznali v Tivoliju, kjer se je nekoč dokazoval kot igralec. Vodstvo kluba mu izjemno zaupa, da bo poskrbel za dostojno nastopanje Olimpije v avstrijski ligi. Ljubljančani so v vlogi novincev po štirih tekmah na visokem drugem mestu lige ICEHL.