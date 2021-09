V Gallusovi dvorani se je zbralo zavidljivo veliko število osebnosti iz javnega življenja, od politikov do glasbenikov, manjkali pa niso niti podjetniki. Glede na dogodke v zadnjem času so mnogi pričakovali, da se bo predstavitve knjižnega dela udeležil tudi predsednik vlade Janez Janša, s katerim se Dimnik rad slučajno druži tudi zasebno, ne samo pri kraljevskih igrah, kakršen je golf. A Janez Janša ni prišel v Cankarjev dom. Je izdal človeka, s katerim si deli kavč na jahtah, zelene trate najdražjih igrišč na svetu in konec koncev tudi domačo dnevno sobo?

Ne, ne, Janša ni izdal legendarnega lobista. Nasprotno, izid biografije je v Zasavju počastil z atraktivnim vzponom na dimnik in s tem poskrbel za pomembno dodatno promocijo knjige. Stroške in Janšev vložek bosta poračunala, ko se bosta naslednji teden spet slučajno srečala.