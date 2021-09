Kučan prisluhnil Krkoviču na harmoniki, Plestenjak ima punco, Šifrer je postal matičar

Sive eminence družabne kronike ob koncu letošnjega poletja razganja kot že dolgo ne in živijo v slogu slogana “Nemogoče je mogoče”. Eni imajo nove dekline, eni so naskrivaj sklepali zakonske zveze, eni so postali celo matičarji, domnevno najhujši politični nasprotniki pa so celo skupaj veseljačili ob zvokih harmonike.