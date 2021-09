Napetosti v Barceloni že dolgo niso bile tako visoke kot v teh dneh. Po finančnih težavah, zaradi katerih je moral klub zapustiti tudi eden najboljših nogometašev vseh časov Lionel Messi, so začeli močno škripati še rezultati. Potem ko je katalonski ponos v 1. krogu lige prvakov pred domačimi navijači z 0:3 klonil proti Bayernu, se mu je enako pripetilo tudi v 2. krogu na gostovanju pri Benfici. Vodstvo kluba je tako tik pred tem, da zamenja glavnega trenerja Ronalda Koemana, a vprašanje je, ali bo to rešilo njihove težave, ki se zdijo iz meseca v mesec večje.

»Težko sodim moštvo, ki ni na ravni Barceloninih rezultatov iz zadnjih sezon. Smo v prehodnem obdobju, ko smo spremenili veliko stvari. Iskreno sem utrujen od ponavljanja enih in istih stvari. Izgubili smo igralce, ki so delali razliko na igrišču. To je jasno kot beli dan in to je kruta realnost,« je po visokem porazu proti Benfici razpredal Ronald Koeman. Ali bo v prihodnosti še vodil kakšno tekmo Barcelone, za zdaj ni znano. Predsednik kluba Joan Laporta je po porazu sklical sestanek z igralci, na katerem Koeman ni bil prisoten. Če gre soditi po zapisih v medijih, ima nekdanji vrhunski nizozemski nogometaš še vedno podporo slačilnice. Včeraj zjutraj je sledilo še krizno posvetovanje vodstva kluba, kjer so bili glavna tema slabi rezultati prvega moštva. Barcelona je na zadnjih štirih tekmah sicer zmagala le enkrat. »Odločitve vodstva kluba niso v mojih rokah. Lahko povem le, da me igralci podpirajo in se trudijo na treningih,« je stvari pokomentiral Koeman.

Slabi rezultati pa niso edina težava Barcelone. Po podatkih portala STATS Perform lahko klub v letošnji sezoni za plače nogometašev pogojno rečeno porabi le 97 milijonov evrov. Vodstvo španske lige v primerih omejitve plač upošteva klubske prihodke, odhodke, režijske stroške, izgubo in dolg, s čimer posledično pomaga ohranjati trajnost klubov ter upoštevanje finančnega fair playa. Barcelona je v sezoni 2020/21 lahko zapravila okoli 380 milijonov evrov, v letošnji sezoni pa bo zaradi velikih izgub zapravila štirikrat manj. Posledično je moral klub poleti zapustiti Argentinec Lionel Messi in tudi Francoz Antoine Griezmann, številni drugi nogometaši pa so morali pristati na znižanje plač, da bi zagotovili prihodnost kluba. »Izgube so bile precej višje, kot so sprva računali in predvidevali, zato je učinek limita toliko večji,« je pojasnil korporativni direktor španske lige Jose Guerra.