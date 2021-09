Sarkozyju zaporna kazen, a ne bo v ječi

Nicolasa Sarkozyja, predsednika Francije v letih 2007–2012, so obsodili na leto dni zapora, to je na hišni pripor pod elektronskim nadzorom. Za financiranje volilne kampanje leta 2012 je namreč porabil 43 milijonov evrov, računovodje pa so prikazali porabo 22,5 milijona evrov, kolikor je največ dovoljeno, presežek pa pokrili s fiktivnimi računi za neobstoječe prireditve in predavanja. Že marca so ga zaradi podkupovanja obsodili na dve leti pogojno in eno leto nošenja elektronske zapestnice. V preiskavi je zdaj še, ker naj bi pred volitvami leta 2007 dobil velike vsote od libijskega diktatorja Moamerja Gadafija.