Zmeda v zdravstvu: s pogojem PCT vrata zapirali celo nosečnicam

Izjem pri pogoju PCT nekateri zdravstveni delavci ne upoštevajo, opaža novomeška zastopnica pacientovih pravic Zlata Rebolj. Na samovoljo so naletele celo nosečnice in družine z majhnimi otroki. Da tudi nenaročenih bolnikov ne smejo kar tako odslavljati, so zdravstvene domove opozorili tudi z ministrstva za zdravje.