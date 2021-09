Predlagana novela zakona, ki ga je predlagala stranka SMC, predvideva deregulacijo lekarniške mreže in ponovno uvedbo možnosti vertikalnega povezovanja v lekarniški dejavnosti, bi lahko privedla do slabše dostopnosti lekarniških storitev in odvisnosti od tujih dobaviteljev. Predlog zakona bi med drugim prinesel več lekarn v mestih, kjer je preskrbljenost z lekarnami zadostna, odpiral dodatne lekarne, do zapiranja pa bi prihajalo na podeželju, hkrati pa v negotovost postavlja prihodnost dveh slovenskih dobaviteljev, Farmadent in LL Grosist. Agencija za varnost konkurence je izrazila pomisleke glede predlaganih sprememb in predlog diskriminira med zasebnimi ter javnimi izvajalci: »Prepoved zagotavlja neodvisnost in varnost farmacevtov in zmanjšuje možnost nastanka konflikta poslovnih interesov.«

Predlog podporo uživa s strani mestnih občin in predlagateljske skupine. Predlagatelji so mnenja, da je, s političnega in strateškega vidika pomembno, da javni zavodi in koncesionarji niso v celoti odvisni od tujih dobaviteljev zdravil. Alenka Forte, državna sekretarka ministrstva za zdravje meni, da gre za problematičen poseg v obstoječi zakon, ki bi okrnil delovanje lekarniške dejavnosti in poslabšal dostopnost do zdravil. »Epidemija je pokazala pomembnost razvejane lekarniške mreže. Pomembno je, da se mreža krepi, in da se lekarne odpirajo tudi izven mestnih središč. Spremembe obstoječega zakona so potrebne, ampak ne na način, kot je predlagano sedaj, temveč v skladu z merili objektivnosti, nediskriminatornosti in v skladu z evropskim pravom,« pojasnjuje Fortejeva.

Spremembe bi morale koristiti strokovnemu in neodvisnemu izvajanju lekarniške dejavnosti v dobrobit pacientu. Deregulacija lekarniške dejavnosti je neprimerna glede na dejavnost lekarništva kot javne službe, večina držav pa vertikalne povezave prepoveduje. »V Sloveniji želimo regulirano dejavnost, ki zagotavlja primerno oskrbo pacientov,« še doda.