Evropska komisija naj bi po pričakovanjih do konca tega meseca končala oceno madžarskega načrta. Konec julija je namreč potrdila, da se je Madžarska strinjala s podaljšanjem roka za ocenjevanje načrta do konca septembra.

V Bruslju so glede ocene madžarskega načrta danes pojasnili, da odločitev še ni bila sprejeta in da se ocenjevanje načrta nadaljuje.

»Naše sodelovanje z madžarskimi oblastmi na tem procesu se nadaljuje in resnično si prizadevamo, da bi našo oceno zaključili čim prej,« je dejala govorka komisije Veerle Nuyts.

Želijo namreč zagotoviti, da bo načrt izpolnjeval cilje in pravne zahteve, določene v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost, je pojasnila in dodala, da v tem trenutku niso v položaju, da bi lahko zaključili oceno načrta. Pogovori z madžarskimi oblastmi se nadaljujejo, da bi zagotovili, da bodo vsa odprta vprašanja naslovljena in da dobijo vse potrebne informacije.

Bruselj ima tako z Madžarsko kot s Poljsko zaradi očitanih kršitev vladavine prava težaven odnos. V primeru Madžarske naj bi bil problematičen zakon, ki po mnenju komisije krši pravice oseb LGBTIQ, komisija pa ima pomisleke tudi zaradi nezadostnih zagotovil glede zaščite pred zlorabo sredstev.