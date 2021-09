Letni kongres, ki poteka že od leta 1980, organizira Evropska kolesarska federacija skupaj s partnerskim mestom, ki uspešno kandidira na pozivu te zveze. Ljubljana je povabilo za organizacijo srečanja dobila že za leto 2020, a so ga zaradi pandemije covida-19 prestavili na leto 2022, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana (Mol).

Na konferenci se bodo po navedbah občine srečali strokovnjaki s celega sveta, ki delujejo in raziskujejo na področjih kolesarjenja in trajnostne mobilnosti, načrtovanja mest in urejanja prostora, varstva okolja, zdravja, športa ... ter predstavniki mest, držav in različnih organizacij.

O kongresu so spregovorili na današnjem dogodku na Gospodarskem razstavišču, kjer je ljubljanski podžupan Janez Koželj izpostavil, da želi Ljubljana svetovni skupnosti pokazati, »kje smo in kako lahko znotraj okoliščin, s kakršnimi se v mestu srečujemo, razvijamo kolesarsko kulturo«.

Prihaja čas, ko se bo moralo mesto razvijati po meri koles Po Koželjevem mnenju sicer prihaja čas, ko kolesarjenju ne bo več treba prilagajati mesta, pač pa se bo to moralo razvijati po meri koles. »To je realna utopija, za katero stojimo in verjamemo, da se bo tako ali tako morala uresničiti, saj je kolo edina prava zamenjava za osebni avto,« je poudaril. Na dogodku sta med drugimi sodelovala tudi predsednica Ljubljanske kolesarske mreže Lea Rikato Ružić in Matic Sopotnik iz Mola, ki je bil v Ljubljani nedavno koordinator Evropskega tedna mobilnosti. Rikato Ružićeva je ocenila, da je Ljubljana kolesarjem razmeroma prijazna, ni pa še pravo kolesarsko mesto. »Če želimo narediti preboj, nas čaka še kar nekaj dela,« je dejala in izrazila upanje, da bo kongres dodaten potisk, da se lotijo uresničevanja ambicij na tem področju. Tudi Sopotnik se je strinjal, da občino čaka še ogromno dela, a je hkrati izpostavil, da je bilo v zadnjih letih narejenega že veliko, čemur pritrjuje tudi že tretja zaporedna uvrstitev Ljubljane na lestvico 20 kolesarjem najbolj prijaznih mest na svetu The Copenhagenize Index.