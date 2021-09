Lajčak se je zahvalil pogajalcema Besniku Bislimiju and Petru Petkoviću za njuno pripravljenost in da sta dosegla dogovor v dobro ljudi.

Predsednica Evropske komisije se po sredinem obisku Kosova danes mudi v Srbiji, kjer je po srečanju s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem pozvala k iskanju trajnostne rešitve glede razmer na Kosovu. »Sodelovanje je edina pot naprej,« je tvitnila, podobno kot že v sredo po obisku v Kosovu.

Pozdravila je tudi dogovor. »To je dobro za celo regijo. Dialog se mora nadaljevati,« je tvitnila.

Vučić je danes povedal, da je zadovoljen z vloženim trudom in kaj so dosegli. »Mislim, da smo dosegli nekakšno kompromisno rešitev, s katero sem zadovoljen in se mi zdi pomembna za našo stran,« je dejal. Pričakuje še, da bodo trajni dogovor sklenili v roku pol leta.

Dogovor je danes pozdravil še visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. »Tako Kosovo kot Srbija bi se morala sedaj konstruktivno vključiti v dialog, da bi hitro napredovali k normalizaciji odnosov,« je tvitnil.