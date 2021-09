»Že prej sem gledala druge, ki jim je to uspelo in si potihoma želela, da bi bila tudi jaz med njimi. To je nekakšen prestiž,« je podobo na pločevinki pokomentirala Garnbretova.

Janja Garnbret na plezalskem vrhu kraljuje že nekaj let, v sezoni 2019 pa je z zmago na vseh šestih tekmah svetovnega pokala na balvanih dosegla do tedaj nedosegljivo. Šestkratna svetovna prvakinja ter serijska skupna zmagovalka svetovnega pokala v težavnosti in balvanih je letos postala še prva plezalska olimpijska prvakinja.