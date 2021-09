»Da je mera polna, so se poleg četrtega covidnega vala včeraj primerile še katastrofalne razmere zaradi močnega naliva. Poplavljena je bila vsa kritična infrastruktura, milim, da je ni hiše, ki ne bi bila. Zalilo je tudi kanale komunikacijske infrastrukture, elektro omarice, dvigalne jaške. V glavni stavbi je voda po stopnicah tekla kot slap,« je v izjavi za medije razmere opisal v. d. generalnega direktorja ljubljanskega UKC Golobič.

Hudo deževje jih je v UKC sicer močno presenetilo. Kot je dejal vodja gasilske enote UKC Sebastjan Šenk, so prvi klic v gasilsko enoto prejeli okoli 21. ure, kmalu zatem so sledili naslednji. Posredovali so skoraj na vseh objektih kliničnega centra, najbolj pa so bili ogroženi objekti otorinolaringološke klinike, diagnostično-terapevtskega servisa, porodnišnice in poliklinike.

Golobič računa, da bodo posledice v veliki meri odpravili čez dan. S prvo sanacijo poplavljenih območij so začeli že ponoči, tako da je osrednja slovenska bolnišnica zjutraj lahko že nemoteno delovala. Prva naloga je bila skrb za bolnike in osnovno infrastrukturo, ki je nujna za delo bolnišnice, kot so dvigala, podhodi in hodniki.

Škodo še ocenjujejo, zagotovo pa ne bo majhna, po prvih ocenah bi lahko šla v sto tisoče evrov. Kot pravi Golobič, bo več jasno, ko se stvari posušijo in bodo lahko videli, kaj bodo lahko še ponovno vzpostavili, kaj pa bodo morali zamenjati.

Golobič je ob tem opozoril, da bi se t. i. vitka infrastruktura brez redundance v takih razmerah pokazala še kot večje tveganje. »Ob napovedanih investicijah in obnovah moramo pomisliti tudi na to, da vzpostavljamo rezervne infrastrukture in kanale za podobne primere, glede na napovedi, da bo tovrstnih pojavov vedno več. Na to moramo biti pripravljeni,« je poudaril.

UKC Ljubljana je zgodaj zjutraj obiskal tudi minister za zdravje Janez Poklukar in na terenu preveril posledice neurja. »Oskrba pacientov ni motena, odprava posledic v stavbah otorinolaringološke klinike in porodnišnice že poteka. Hvala osebju za hitro odzivnost,« je ministrstvo zapisalo na Twitterju.

Gasilcem, tehničnim službam in mnogim zaposlenim, ki so prišli v službo in reševali bolnišnico, se je danes zahvalil tudi Golobič.