Najstarejša stavba na domačiji je razsežna, spomeniško zaščitena – 500 let stara Šenkova hiša. V novi hiši, ki so jo nasproti stare postavili pred desetletji, živijo lastnica domačije Polona Virnik Karničar z možem Andrejem Karničarjem in njuni otroci ter mama Brigita Virnik s sinom Andrejem.

»Pri obnovi in ohranjanju domačije smo sodelovali z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Glavna hiša se domnevno ponaša z letnico 1521 in zelo smo ponosni, da nam je uspelo ohraniti njeno prvotno podobo, hiša je zavarovana tudi kot kulturni spomenik državnega pomena,« nam je ob obisku zaupal župan občine Jezersko Andrej (Drejc) Karničar. Skupaj z ženo Polono obiskovalce turistične kmetije, ki se ponaša z okoljskim znakom Zeleni ključ in štirimi jabolki glede na kakovost storitev, pričakata nasmejana in odprtih rok. Polona je odlična kuharica, ki goste rada postreže tako s tradicionalnimi pastirskimi jedmi, kot sta masunjek, narejen iz smetane in ajdove moke, in kislo mleko, kot z obaro z ajdovimi žganci, suhimi mesninami, sirovimi štruklji, flancati, buhteljni z domačo marmelado in številnimi drugimi dobrotami. K dobremu počutju na kmetiji poleg kulinarike v veliki meri prispeva tudi okoljska ozaveščenost gostiteljev. Pri Karničarjevih namreč dnevno skrbijo za zmanjšanje onesnaženosti zraka in vode, skrbno ravnajo z odpadki, varujejo rodovitno zemljo, prisegajo na certificirano ekološko kmetovanje in varčujejo s kurjavo.

V dveh obnovljenih stavbah – v stari hiši na domačiji ali v manjši preužitkarski hiši – je mogoče prenočiti v sobah ali različno velikih apartmajih. Poleti na svoj račun na kmetiji pridejo tudi ljubitelji kampiranja, v prav vsakem obdobju leta pa so pika na i obiska neverjetne dogodivščine, ki vam jih bo zaupal Drejc Karničar. Leta 1995 je skupaj bratom Davom kot prvi presmučal Anapurno, Davo pa je leta 2000 dosežek nadgradil in kot prvi na svetu smučal z Mount Everesta ter se sedem let kasneje v zgodovino zapisal še kot prvi zemljan, ki je presmučal vse najvišje gore sedmih celin.