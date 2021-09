Tragična smrt mlade Katje je še podžgala ostrino proticepilskih protestov, ki so včeraj potekali že tretjo sredo zapored. Nekaj tisoč protestnikov se je s Trga republike odpravilo proti severni obvoznici in jo zaprlo za promet. Policija jih je razgnala s solzivcem in vodnim topom. (Foto: Bojan Velikonja)