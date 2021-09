Popoldne je močno deževje z vetrom podiralo drevesa in poplavljalo objekte v velikem delu Slovenije. Najhuje je bilo v občinah Beltinci, Cankova, Lendava, Celje, Laško, Ljutomer, Murski Soboti, Odranci, Puconci in Rogašovci, kjer je moralo posredovati več gasilcev.

Uprava za zaščito in reševanje je poročala, da se je ob okoli 18. uri v Celju na železniško progo Celje-Žalec podrlo drevo. Okoli pol ure pozneje je močno neurje z dežjem in vetrom zajelo občino Laško, kjer so poročali o podrtih drevesih, ki so padala na ceste, poplavilo je hišo, poškodovalo pa je tudi lokalno cesto. Na pomoč so prihiteli gasilci PGD Laško.

O močnem neurju poročajo tudi iz občine Cankova. Tam je strela udarila v drevo. V Beltinci, Lendavi, Ljutomeru gasilci iz več objektov prečrpavajo meteorno vodo, v Murski Soboti, Puconci in Rogašovci pa vodo odstranjujejo tudi iz stanovanjskih hiš. V Odrancih so gasilci posredovali zaradi močno poškodovanega ostrešja stanovanjske hiše.