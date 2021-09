Najbolj neverjetno na britanskem političnem odru je, da kljub pobrexitski nanizanki kriz konservativne vlade Borisa Johnsona, ki se trenutno porazno odziva na pomanjkanje goriva, živil in celo piva, konservativci in Johnson ostajajo bolj priljubljeni kot opozicijski laburisti in njihov vodja Keir Starmer. Obe stranki si že več kot stoletje podajata kljuko oblasti. Izjemi sta bili železna konservativka Margaret Thatcher in laburist novega kova Tony Blair, ki sta zmagala po trikrat zapored in bila na oblasti po deset let. In izjema je sedanja vladavina konservativcev, ki traja že od leta 2010, res pod že tremi premierji, Davidom Cameronom, Thereso May in zdaj Johnsonom, ki vlada od julija 2019. Na oblast ga je prinesel brexitski obračun v konservativni stranki, Otočani so mu na volitvah decembra 2019 dali veliki mandat, brexit ga je ponesel na oblast, ga tam utrdil in mu zdaj prinaša krize drugo za drugo.

Bodica Corbynu: na volitve nikoli brez resnega programa Krize vlad naj bi bile idealen čas za opozicijo. Vendar jih laburisti tokrat nikakor ne morejo in ne znajo izkoristiti. Morda tudi zato iz njih letijo takšne besede, kot jih je te dni izrekla namestnica vodje laburistične stranke in poslanka Angela Rayner. Konservativce je označila za »rasistične, homofobne, mizoginistične, podle, zlobne etonske izmečke«. Eton je zasebna srednja šola, ki jo je obiskovala velika večina bogatih Otočanov, tudi Johnson. Starmer, ki se je ogradil od besed svoje namestnice, je imel včeraj na letnem kongresu laburistične stranke dolg čustven govor, v katerem je najbolj poudaril, da se laburisti nikoli več ne bodo podali na volitve brez resnega programa, kar je bila zelo odkrita kritika njegovega predhodnika na čelu stranke Jeremyja Corbyna in tedanjega vodstva, ki sta se na volitve decembra 2019 podala z za zdajšnje pojme zelo levim socialističnim programom in z njim doživela najhujši volilni poraz stranke po letu 1935. Starmer je dejal, da se Britanija sooča z velikim trenutkom, ki zahteva pravo vodenje, za katero bi poskrbel sam kot premier. Razgrnil je novosti na področju izobraževanja, duševnega zdravja in stanovanjske politike, ki bi jih uvedli laburisti na oblasti, govor pa začinil s svojimi življenjskimi izkušnjami in vrednotami. Dobil je več stoječih ovacij, a bil deležen tudi protestov levičarskega dela stranke. Protestnikom je dejal, da želi spremeniti življenja, vendar ne z vpitjem sloganov. V laburistični stranki je teden pred kongresom namreč minil v znamenju javnih sporov med levim in sredinskim krilom, kar je v veliko pomoč konservativni stranki.