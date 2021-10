Vlada je danes sprejela predlog sprememb proračuna za leto 2022 in predlog proračuna za leto 2023, ki ju mora skupaj s spremljajočimi dokumenti najkasneje jutri posredovati državnemu zboru. V predlogu sprememb proračuna za leto 2022 vlada načrtuje prihodke v višini 11,47 milijarde evrov, kar je 4,5 odstotka več kot v sprejetem proračunu za leto 2022. Odhodki, ki jih je vlada na seji v nedeljo zvišala za 701,5 milijona evrov, na 13,30 milijarde evrov, bodo po novem znašali 13,94 milijarde evrov, s čimer bodo za 10,7 odstotka višji od sprejetega proračuna za leto 2022. Proračunski primanjkljaj naj bi tako znašal 2,47 milijarde evrov ali 4,6 odstotka BDP.

V predlogu proračuna za leto 2023 bodo odhodki narasli na 13,36 milijarde evrov, kar je za okoli 210 milijonov evrov več, kot je vlada predvidela v nedeljo. Prihodki so načrtovani v višini 11,84 milijarde evrov in so za 3,3 odstotka višji kot v predlogu sprememb proračuna za leto 2022. Proračunski primanjkljaj naj bi dosegel 1,52 milijarde evrov ali 2,6 odstotka BDP.

Najbolj se zvišujejo sredstva za zdravstvo V primerjavi z lani sprejetim predlogom proračuna za leto 2022 se najbolj povečujejo sredstva za ministrstvo za zdravstvo, z 294,1 milijona na 683,8 milijona evrov, precej več pa bo dobila tudi večina drugih resorjev (glej tabelo). Okoli 275 milijonov evrov več bo prejelo ministrstvo za infrastrukturo, dobrih 200 milijonov evrov več bo šlo ministrstvu za izobraževanje. Za okoli 140 milijonov evrov ali kar 36 odstotkov bo višji proračun ministrstva za okolje in prostor, za več kot sto milijonov evrov pa se bosta okrepila tudi obrambno ministrstvo in (presenetljivo) ministrstvo za javno upravo. Sredstva se znižujejo samo ministrstvu za delo, ki ga vodi Janez Cigler Kralj (NSi). Glede na lanski predlog proračuna bodo nižja za 16,5 milijona evrov, v primerjavi s proračunom iz leta 2020 pa za skoraj 360 milijonov evrov.

Šircelj: Proračuna krojijo izjemne okoliščine Finančni minister Andrej Šircelj je danes pojasnil, da je vlada proračunske dokumente sprejela na podlagi zadnjih ocen Urada za makroekonomske analize in razvoj (Umar). Ta Sloveniji za letos napoveduje 6,1-odstotno rast, za prihodnje leto naj bi gospodarska rast znašala 4,7 odstotka BDP, leta 2023 pa 3,3 odstotka BDP. Umar napoveduje tudi zelo ugodne trende na področju zaposlenosti, zasebne in državne potrošnje ter investicij, je dodal. Ob tem je Šircelj poudaril, da sta proračuna za prihodnji dve leti narejena na podlagi izjemnih okoliščin zaradi pandemije, kar sta za leto 2022 potrdila tako evropska komisija kot tudi naš fiskalni svet. To pomeni, je dejal, da se »ne upoštevajo strogo fiskalna pravila in da bo zaradi razmer na zdravstvenem področju imelo gospodarstvo določene posledice«.

Maastrichtske kriterije bomo dosegli leta 2024 Proračunski primanjkljaj se bo zaradi »gospodarskega odboja« po Šircljevih besedah na ravni države z letošnjih 7,5 odstotka BDP v prihodnjem letu znižal na 5,4 odstotka, leta 2023 pa na 3,3 odstotka BDP. »Bistveno je, da se primanjkljaj znižuje in da se bomo približali maastrichtskemu kriteriju, ki znaša tri odstotke BDP, in ga po napovedih znova dosegli leta 2024,« je poudaril minister. Šircelj napoveduje, da se bo zniževal tudi javni dolg. Dolg sektorja država naj bi se z lanskih 79,8 odstotka BDP letos znižal na 78,5 odstotka BDP, v letu 2022 pa na 70,5 odstotka BDP. »Pri tem je bistveno, da se bodo močno zmanjšali stroški dolga. Medtem ko so leta 2014 izdatki za obresti znašali 2,9 odstotka BDP, bodo prihodnje leto upadli na 1,3 odstotka BDP s tendenco dodatnega zmanjševanja,« je zagotovil Šircelj.