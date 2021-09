Predvidoma danes ali vsaj v teh dneh bo znana usoda velikopoteznega gospodarskega načrta ameriškega predsednika Joeja Bidna, po kateri bodo po ocenah mnogih ameriških komentatorjev sodili kar vso (domačo) uspešnost njegovega mandata. Gre za dva zajetna zakonodajna paketa: 1000 milijard dolarjev vreden načrt obnove infrastrukture ter še precej večji in daljnosežnejši, 3500 milijard dolarjev težak paket socialnih politik s področja šolstva, zdravstva in boja proti podnebnim spremembam, ki naj bi bil pisan na kožo nepremožni ameriški družini. Oba paketa visita v zraku zaradi razhajanj med levim krilom in sredinskimi politiki znotraj Bidnove demokratske stranke.

»Dolgoročni premik v levo«

V senatu so infrastrukturni paket že potrdili tudi z delno podporo republikancev, potem ko se je znesek bistveno znižal s prvotno predlaganih 2200 milijard dolarjev in ker so bila vlaganja v zastarelo infrastrukturo že tudi v načrtih preteklih republikanskih predsednikov. Paket torej čaka še na potrditev v predstavniškem domu, kjer imajo demokrati sicer večino, toda levo krilo stranke zdaj napoveduje, da bo morda glasovalo proti. Počuti se namreč izigrano, ker je predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi nakazala, da bi lahko prelomila obljubo, da bodo hkrati v senatu glasovali o večjem, 3500 milijard dolarjev vrednem paketu, ki je za progresivno krilo stranke pomembnejši. Prinaša namreč dolgoročne ukrepe, kot so brezplačno šolanje na javnih kolidžih, brezplačna vzgoja za tri in štiri leta stare otroke, kar bi pomagalo zlasti revnejšim družinam, plačan starševski dopust in bolniški stalež, trajni otroški dodatki, razširitev programov zdravstvenega varstva Medicare in Medicaid, ukrepi s področja stanovanjske politike in proti podnebnim spremembam… Vse to bi pokrili z višjimi davki za premožnejše Američane in podjetja, trdi Bela hiša.

Kritiki trdijo, da to ne drži in da gre za program dolgoročnega premika v levo in povečanja vloge države po zamislih demokratičnega socialista, senatorja Bernieja Sandersa. Republikanci takšnega paketa ne bodo podprli, zato demokrati potrebujejo glasove vseh svojih senatorjev. Velike pomisleke pa imata sredinska Joe Manchin iz Zahodne Virginije in Kyrsten Sinema iz Arizone. Ko je Pelosijeva nakazala, da bi zaradi napornih pogajanj z njima lahko najprej glasovali samo o infrastrukturnem paketu, je v levem krilu stranke završalo. Zdaj tako potekajo intenzivna pogajanja z enimi in drugimi, še Biden je zato včeraj odpovedal načrtovano pot v Chicago.