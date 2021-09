Zaostala tekma četrtega kroga prve lige med Koprom in Domžalami je postala lepotica s šestimi zadetki, ki je po zmagi s 4:2 prinesla tri točke razigrani zasedbi z Obale. Koper se je po dveh zaporednih porazih na Bonifiki vrnil na zmagovito pot in znova sam kraljuje na vrhu lestvice. Najbližji zasledovalec je Bravo s točko zaostanka, nato sledita Olimpija in Maribor. Veliko slabše razpoloženje kot v Kopru vlada v Domžalah, ki so se po slabi tretjini prvenstva znova znašle v boju za obstanek med prvoligaši.

Po igri in ustvarjenih priložnostih bi si Domžale zaslužile točko za remi, a je bil Koper spretnejši in odločnejši, ko je bilo to najbolj potrebno. Blestela je naveza Barišić-Colley-Parris, ki velja za udarni napadalni trojček prve lige. Prav Barišić in Colley sta ob koncu polčasa z dvema hitrima zadetkoma poskrbela za udobno prednost. Domžale so v drugem polčasu prav tako dvakrat zadele, a je imel Koper vedno pripravljen odgovor na gostujoči izziv. Ko je Ibričić z uigrano akcijo po dolgi podaji iz kota našel Jakupovića, je Koper kmalu zatem po golu Parrisa povišal na 3:1. Prav nobenih težav niso imeli Koprčani niti po zadetku Vuka, saj je Bešir že v naslednjem napadu postavil piko na i zanesljivi zmagi gostiteljev.

Vrstni red: Koper 23, Bravo 22, Olimpija 19, Maribor 17, Mura 16, Tabor 15, Celje in Domžale po 11, Aluminij 10, Radomlje 8. Pari 12. kroga, jutri ob 20.15: Radomlje – Aluminij, sobota ob 15. uri: Tabor – Domžale, ob 20.15: Maribor – Olimpija, nedelja ob 15. uri: Bravo – Mura, ob 17. uri: Koper – Celje. mag