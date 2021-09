Na volitvah predsednika Liberalnodemokratske stranke (LDS), ki že več kot pol stoletja vlada Japonski, je zmagal nekdanji zunanji minister in favorit vodstva stranke 64-letni Fumio Kišida. Prav mu je prišlo, da so v drugem krogu volitev odločali predvsem poslanci in senatorji, ne pa, kot v prvem krogu, člani stranke, med katerimi nima veliko podpore.

Ker ima LDS absolutno večino v parlamentu, bo Kišida v naslednjih dneh izvoljen za novega japonskega premierja. Tako bo na obeh položajih nasledil Jošihida Sugo, ki je lani zamenjal dolgoletnega premierja Šinza Abeja, po enem letu pa se je odločil za odstop.

Ni še napočil čas za premierko Kišida, ki je rojen v Hirošimi in je znan kot zmeren politik z malo karizme, je v drugem krogu, ko je glasovalo 382 poslancev LDS v obeh domovih parlamenta in po en delegat iz vsake od 47 prefektur, zmagal proti Taru Konu, sedanjemu ministru za upravne reforme in odgovornemu za cepljenje. Rezultat je bil 257 proti 170. Kišida je dobil podporo poslancev tudi zato, ker so se zanj zavzeli trije vplivni A-ji: nekdanji premier Šinzo Abe, finančni minister Taro Aso in nekdanji gospodarski minister Akira Amari. V prvem krogu, ko so lahko glasovali vsi člani stranke, je zmagal med Japonci priljubljeni Kono, ki se med drugim zavzema za pravice istospolnih parov in prehod na obnovljive vire energije. Pred volitvami se je morda celo zdelo, da bo Kono v prvem krogu dobil absolutno večino in tako zmagal. Boj pa je bil negotov, ker večina frakcij LDS tokrat ni dala napotkov svojim pripadnikom, za katerega od štirih kandidatov naj glasujejo. V prvem krogu sta sicer izpadli obe kandidatki, konservativna nacionalistka Sanae Takaiči, katere vzor je Margaret Thatcher, in napredna Seiko Noda, mati invalida, ki se zavzema za pravice manjšin. Čas za prvo japonsko premierko torej še ni napočil.