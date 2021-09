Pablo Escobar, eden najbolj razvpitih kriminalcev vseh časov, je bil v 80. letih prejšnjega stoletja ustanovitelj zloglasnega medelinskega narkokartela, odgovornega za ugrabitve, bombne napade in neselektivne atentate. Nekoč je veljal za enega najbogatejših ljudi na svetu. Danes, skoraj 28 let po njegovi smrti, kralju kokaina pripisujejo še odgovornost za tisto, kar znanstveniki imenujejo ekološka tempirana bomba.

Escobarjev ekstravagantni hobi

V Kolumbiji pred tridesetimi leti povodnih konjev ni bilo. A je v državi, kjer naj bi bili časi totalitarnih režimov in bogatih narkokraljev mimo, duh Pabla Escobarja še vedno močno prisoten. Z nagrabljenim denarjem, ki ga je uvrščal med najbogatejše kriminalce v zgodovini, bil je tudi na prvi strani revije Forbes, so povezane tudi bizarne ideje, ki jih je lahko uresničeval. Eden njegovih najbolj ekstravagantnih hobijev so bile prav eksotične živali. Bil je namreč ponosni lastnik zasebnega živalskega vrta na luksuznem posestvu Hacienda Napoles, približno 250 kilometrov severozahodno od prestolnice Bogota, kamor je pretihotapil številne živali iz drugih držav: antilope, slone, žirafe, ponije, eksotične ptice in povodne konje. Potem ko je bil leta 1993 ubit, je njegovo posestvo začelo propadati. Stroški vzdrževanja živalskega vrta so bili za mestne oblasti previsoki, zato so živali podarili kolumbijskim živalskim vrtovom.

Štirim povodnim konjem je v tem času uspelo pobegniti in preselili so se v bližnje reke. Pred slabimi tridesetimi leti to nikogar ni preveč skrbelo, saj so bili prepričani, da bodo v naravi prej ali slej poginili. Niso pa vedeli, da so povodni konji invazivna vrsta, povrhu je Escobar v svoj park pripeljal samca in tri samice.