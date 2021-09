»Dialog pod vodstvom EU je edina platforma za rešitev trenutne situacije. Prek dialoga je treba najti vzdržno rešitev. Sodelovanje je edina pot naprej,« je glede napetosti med Kosovom in Srbijo med obiskom v Prištini tvitnila von der Leynova.

»Pogajalci so v Bruslju in upam, da imajo mandat za pogovore, ki so najboljši način za premik naprej. Globoko sem prepričana, da je treba rešiti situacijo in nadaljevati konstruktiven dialog,« je po poročanju kosovskih medijev povedala na novinarski konferenci po srečanju s kosovskim premierjem Albinom Kurtijem, navaja srbska tiskovna agencija Tanjug.

Posebni predstavnik unije za dialog med Srbijo in Kosovom Miroslav Lajčak se je sicer danes že sestal z glavnima pogajalcema obeh strani. Kot je zapisal na Twitterju, bodo skozi ves dan razpravljali o rešitvah trenutne krize.

Kurti je medtem po pogovorih s predsednico Evropske komisije povedal, da jo je obvestil, da Beograd zbira svoje sile na administrativnem mejnem prehodu s Kosovom.

Von der Leynova se je že dopoldne sestala s kosovsko predsednico Vjoso Osmani. Ta je glede napetosti na severu države zatrdila, da si Priština ne prizadeva za zaostritev.

Predsednica Evropske komisije se bo popoldne odpravila tudi v Srbijo. Tam se bo sestala s predsednikom Aleksandrom Vučićem in premierko Ano Brnabić.

Odnosi so se zaostrili zaradi uporabe registrskih oznak za vozila

Napetosti med Prištino in Beogradom so se zaostrile, potem ko je Priština sredi meseca uvedla nova pravila glede uporabe registrskih oznak za vozila, ki vstopajo na Kosovo s srbskimi registrskimi oznakami. Od začetka preteklega tedna so na severu Kosova v bližini mejnih prehodov Jarinje in Brnjak s Srbijo posebne enote kosovske policije. Zaradi pravil glede registrskih oznak in posebnih enot kosovske policije ob prehodih že deset dni protestirajo Srbi s Kosova, ki blokirajo tudi ceste. Srbija pa je v nedeljo dvignila raven pripravljenosti svoje vojske ob meji s Kosovom.

S Kosova se je sicer von der Leynova odpravila v Črno goro, kjer se je sestala s premierjem Zdravkom Krivokapićem in predsednikom Milom Đukanovićem.

»Črna gora je država, ki je v pristopnih pogajanjih prišla najdlje. Želimo, da se to nadaljuje. To dolgujete vašim ljudem, to skupaj dolgujemo našim ljudem,« je povedala na skupni novinarski konferenci z Đukanovićem.

»V Črni gori je potreben politični dialog, da bi naredili napredek,« je še poudarila, so zapisali na spletni strani komisije.

Povedala pa je še, da se veseli srečanja z Đukanovićem na vrhu EU-Zahodni Balkan čez en teden v Sloveniji, ki ga pripravlja slovensko predsedstvo EU. »Tam bomo zagotovo razpravljali o naši skupni prihodnosti. To bo zanimiv vrh. Moramo se srečati,« je povedala von der Leynova.

Črnogorski predsednik pa je na novinarski konferenci dejal, da je z gostjo govoril tudi o političnih procesih v Črni gori in ji povedal, da ni zadovoljen z dejanji vlade, ki je oblast v državi prevzela pred enim letom. Po njegovih besedah ni storila dovolj glede približevanja Evropski uniji, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Von der Leynova se bo v četrtek odpravila še v BiH, v torek pa je obiskala Albanijo in Severno Makedonijo.

»Prihodnost Severne Makedonije je v Evropski uniji. Želimo vas ob sebi. Evropska komisija in jaz sva močno zavezani temu. Lahko se zanesete na nas. Naredili ste izjemen napredek in sprejeli pogumne odločitve,« je povedala na skupni novinarski konferenci z makedonskim premierjem Zoranom Zaevom. Zdaj mora svoje delo po njenih besedah opraviti Evropska unija, so sporočili iz komisije.