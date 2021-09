AGRFT v novo študijsko leto z novimi prostori na Aškerčevi

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo se je s Trubarjeve ceste preselila v nove prostore na Aškerčevi 5. Študentom bodo v prihajajočem študijskem letu na voljo novi studii in gledališki odri ter sodobna oprema. Celoten projekt od odkupa stavbe na Trubarjevi do obnove na Aškerčevi je stal 21,9 milijona evrov.