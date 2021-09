Igralci Mure v zgodovini prekmurskega nogometa še niso imeli večjega izziva, kot jih čaka nocoj ob 21. uri v Londonu, kjer se bodo pomerili z angleškim velikanom Tottenhamom. Gostovanje v zibelki nogometa pomeni nagrado za slovenske prvake, ki so se v letošnji sezoni prebili v skupinski del novoustanovljene konferenčne lige. Ob izraziti kakovostni razliki med kluboma na vseh področjih je glavna želja Mure, da bi na velikem stadionu Tottenhama dostojno predstavljala slovenski nogomet.

Šimundža opozarja na kuliso

»Drugače je, ko se odpravljaš na tekmo v London ali v Sežano,« je na mariborskem letališču pred poletom v Anglijo dejal eden najboljših nogometašev Mure Amadej Maroša, ki zagotavlja, da bodo Prekmurci tudi proti Tottenhamu krenili v lov na točke. Po neuspešni domači premieri z Vitessejem (0:2) bo Mura nocoj dobila odgovor, kakšna je primerjava med angleško in slovensko ligo. »Govorica telesa pri igralcih kaže, da se želijo pomeriti z najvišjo ravnjo nogometa. Verjamem, da bomo pri tem uspešni,« je poln zmagovalne miselnosti soboški trener Ante Šimundža, ki je ta teden praznoval abrahama.

Slovenski prvaki so sinoči na uradnem treningu preizkusili igrišče Tottenhamovega stadiona z več kot 60.000 sedeži. Šimundža je opozoril igralce, naj ne bodo preveč navdušeni nad kuliso, saj bodo igrali proti najslovitejšemu klubu v zgodovini prekmurskega kluba. »Vemo, proti komu igramo, in vemo, kaj pomeni Tottenham. Moramo se zavedati svoje realnosti. Nasprotnik spada med največje angleške klube in je pred dvema letoma igral v finalu lige prvakov. Zaradi tradicije in vpliva je Tottenham pomemben faktor v Evropi. Nikakor ne bomo izobesili bele zastave. Želimo tekmovati in ne samo nastopati,« je udarno zaključil trener šampionske zasedbe iz Fazanerije.